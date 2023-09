L'Union Berlino subisce una pesantissima sconfitta per mano dell'RB Lipsia, che si impone per 3-0 all'Alten Försterei. Ma anziché lasciarsi andare a mugugni e contestazioni, i tifosi degli Eisernen applaudono e festeggiano i giocatori. Un episodio che ha lasciato attonito Robin Gosens, nuovo arrivato in casa biancorossa, che ai microfoni di DAZN non nasconde il suo stupore: "Ho visto qualcosa di unico. Non riesco a pensare a nessun altro club dove sia anche lontanamente simile vedere una cosa del genere. Perdiamo 0-3 in casa, anche in maniera meritata secondo me vista la ripresa.

E poi veniamo festeggiati come se avessimo vinto la Champions League. È assurdo. Mi dispiace non aver potuto premiare i tifosi per questa atmosfera incredibile".