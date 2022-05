Intervista dal sapore amarcord sul Corriere della Sera di Giancarlo Pasinato che, tra le altre cose, ha riportato alla mente il momento in cui seppe che avrebbe giocato nell'Inter: "Mi ero sposato da poco con Gabriella ed eravamo in Canada, ricevetti la telefonata di Sandro Mazzola che mi disse di tornare subito in Italia per andare a fare le visite mediche perché ero diventato un giocatore dell’Inter. Ero in costume e davanti avevo l’Oceano. Avrei voluto tuffarmi e raggiungere Milano a nuoto. Ho pensato che nel 1974 facevo l’operaio in una ferriera e cinque anni dopo andavo a giocare a San Siro, la Scala del calcio".