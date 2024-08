In Italia da diversi anni, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Alfred Duncan è finalmente diventato un calciatore italiano. L'ex Inter e Fiorentina, ora al Venezia, è soddisfatto: "Ora chiamatemi Alfredo, sono italiano come voi" ha detto dopo il giuramento. La cerimonia di conferimento della cittadinanza si è tenuta ieri a Pescia, provincia di Pistoia, dove ha la residenza dal 2009. Duncan è arrivato in Italia nel 2009 ma è nato ad Accra, in Ghana, nel 1993: a 15 anni è stato preso in affidamento da una famiglia italiana e ha iniziato a muovere i primi passi nel calcio fino alla Primavera dell'Inter, da cui ha spiccato il volo.