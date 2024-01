Si appresta a ripartire dalla Serie C Joel Obi, l'ex centrocampista dell'Inter svincolato dopo le ultime stagioni vissute tra Salernitana e Reggina. Il nigeriano, infatti, è nel mirino della Vis Pesaro, formazione al momento 15esima nel girone B della terza serie italiana: la dirigenza marchigiana sta mettendo in atto un forte pressing per convincere Obi ad aggregarsi a loro.