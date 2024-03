Dopo sei anni di assenza, il Cesena ha festeggiato quest'oggi il ritorno in Serie B grazie alla vittoria ottenuta tra le mura amiche dell'Orogel Stadium contro il Pescara, un 1-0 firmato nei minuti finali da Edoardo Pierozzi che suggella la promozione della squadra romagnola guidata da Domenico Toscano. A festeggiare coi tanti presenti allo stadio, anche Ezequiel Schelotto: l'italo-argentino ex Inter, lanciato proprio dai bianconeri, non ha voluto perdersi la grande festa e aveva annunciato la sua presenza allo stadio sui social già in giornata.