Dopo la vittoria (da protagonista) del campionato di Turchia con il Galatasaray, Mauro Icardi torna al centro delle voci di mercato. Il futuro dell'ex bomber dell'Inter, con tutta probabilità, non sarà ancora al Gala, dove è in prestito dal PSG. Questo, almeno, quanto fa intuire l'ultima storia pubblicata su Instagram da Wanda Nara: "Mi congratulo con tutti i tifosi del Galatasaray - ha scritto la bionda argentina -.

Mi sento parte di questa grande famiglia, conoscevo Mauro e so dal primo giorno che avrebbe alzato questo trofeo. Ricordo molto bene quel giorno in cui l'ho convinto, a Parigi. Oggi festeggiamo con voi, il nostro sogno si è avverato. Non dimenticheremo mai la nostra famiglia del Galatasaray, vi porteremo per sempre nei nostri cuori".