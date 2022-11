Prosegue la lunga telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara. E, proprio come nelle serie-tv sudamericane anni '80, ecco l'ennesimo colpo di scena: l'ex attaccante nerazzurro e la show-girl e suo agente sono tornati insieme dopo la burrascosa separazione. "Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in donna. Anche le storie Disney hanno una seconda stagione. Ti amo Wanda", ha scritto Maurito sui suoi social, sancendo la riappacificazione.