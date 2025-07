Vacanza movimentata per João Cancelo. L'ex terzino dell'Inter, ora all'Al Hilal, ha trascorso alcuni giorni di ferie in Algarve, nel suo Portogallo, e una sera ha deciso di fare serata nella discoteca 'Bliss' di Vilamoura.

Secondo quanto raccolto dal Correio da Manha, il giocatore lusitano "si trovava in una zona riservata della discoteca ed è poi sceso in una delle zone più frequentate del Bliss, dove ha colpito a pugni un uomo - si legge -. La colluttazione è stata rapidamente risolta, ma sono stati chiamati i soccorsi perché l'uomo sanguinava dalla bocca e necessitava di cure mediche da parte dell'INEM (Servizio Medico di Emergenza Nazionale)". Anche la GNR, ovvero la Guardia Nazionale Repubblicana di Vilamoura, è intervenuta sul posto per accertarsi sull'accaduto, ma al momento non è stata presentata alcuna denuncia a carico dell'ex nerazzurro.