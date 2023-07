Non si può escludere a priori un ritorno in Italia di Mauro Icardi, dalla scorsa estate al Galatasaray, in Turchia. Lo scoglio alto da superare per i club di Serie A è l'ingaggio, visto che l'ex attaccante dell'Inter, che a Istanbul attualmente guadagna 8 milioni di euro più due di bonus, vorrebbe un quadriennale da 7 mln. Lo riporta Sky Sport.