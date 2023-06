Nuova avventura calcistica in vista per Alexis Sanchez, a breve in scadenza con il Marsiglia. Il cileno ha la possibilità di rinnovare con il club francese "per quattro milioni di euro netti, ma non mancano le offerte, soprattutto dall'Arabia" fa sapere Relevo che spiega: "Al -Khaleej è il più insistente e spera di superare la concorrenza di Al-Fateh, Al-Saad, Galatasaray e alcuni club sudamericani". Insiste dunque il Galatasaray nel sogno di portare in Turchia il Niño Maravilla, oggetto dei desideri già da l'anno scorso quando l'attaccante era ancora in forza all'Inter.