Nomi come Erling Braut Haaland o Robert Lewandowski appaiono quasi irraggiungibili e allora per il Barcellona si torna a parlare di Romelu Lukaku. Ma secondo il Mundo Deportivo, anche la pista che porta all'attaccante del Chelsea sembra abbastanza complicata: l'ex Inter è un nome che va oltre i parametri economici del club, pur rispondendo al profilo che si cerca al Camp Nou. Mateu Alemany e Jordi Cruyff, dirigenti del club catalano, hanno già incontrato Federico Pastorello, rappresentante del giocatore: buone sensazioni, ma ci sono condizioni importanti perché il Chelsea vorrebbe almeno 95 milioni di euro per il giocatore belga. Ma la situazione societaria dei londinesi e il poco feeling con Thomas Tuchel potrebbero giocare a favore del Barça.