Dopo aver conquistato e festeggiato la storica qualificazione in Champions League col suo Bologna, Thiago Motta lascerà il club. L'ex centrocampista dell'Inter del Triplete è pronto a sbarcare alla Juventus, club con il quale si legherà con un contratto triennale. A riferirlo è Gianlucadimarzio.com che parla di un incontro previsto per domani tra il presidente Saputo e il tecnico per 'sciogliere' il rapporto così da poter firmare con i torinesi. Secondo GdM l'italobrasiliano, principale obiettivo per la panchina della Vecchia Signora, guadagnerà 5 milioni a stagione.