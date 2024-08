Xavier García Pimienta, allenatore del Siviglia, punta subito su Lucien Agoumé per l'amichevole di lusso che il Nervion disputerà domani pomeriggio ad Anfield contro il Liverpool. Lo rivela in anteprima il quotidiano spagnolo ABC, che spiega come anche l'altro nuovo arrivato Kelechi Iheanacho sarà presente nell'elenco dei convocati. Dalla quale mancheranno il portiere Dmitrovic, il centrocampista Joan Jordán e Óscar Rodríguez, destinati a uscire in questi ultimi giorni di mercato.