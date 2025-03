Nonostante le incredibili traversie societarie, il Messina non ha alcuna intenzione di arrendersi ad un destino nefasto che sembra già scritto. Vittoria pesantissima quest'oggi per la formazione peloritana a Giugliano, un 3-2 centrato in pieno recupero e che al momento garantirebbe ai peloritani la disputa dei playout per la salvezza del girone C di Serie C.

Un successo che porta anche la firma dell'ex terzino della Primavera dell'Inter Bright Gyamfi, che con un tocco sotto porta firma la rete del 2-2 trovando la sua prima rete col Messina, prima che, al 92esimo minuto, il capitano Marco Crimi trovi il gol del definitivo 3-2 che anima la fiammella di speranza della squadra di Simone Banchieri.