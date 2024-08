Prossimo al trasferimento alla Fiorentina, l'esterno ex Inter Robin Gosens ha voluto salutare i tifosi dell'Union Berlino attraverso un post su Instagram: "Dove si comincia quando non si vuole giustificarsi per nulla, ma si ha comunque il bisogno di dire qualcosa? Cari tifosi dell'Union, so cosa molti di voi probabilmente pensano: "Adesso se n'è andato, era quello che voleva fin dall'inizio. Era scritto ovunque."

Non voglio dare spiegazioni. Voglio solo dire che ogni giorno mi è piaciuto andare all'Alte Försterei. Ho amato ogni istante nel dare tutto per questa squadra. Le partite in questo stadio incredibile rimarranno per sempre nel mio cuore. Il 34° giorno della scorsa stagione è stato probabilmente il momento più emozionante che io abbia mai vissuto nel calcio. E sì, la scorsa stagione è andata in modo completamente diverso da come ci aspettavamo.

Nonostante tutto, ho sempre avvertito il rispetto di tutti. La vita a volte ci costringe a prendere decisioni difficili. Lasciare il club – proprio all'ultimo giorno del mercato e persino il giorno della partita – è una di queste decisioni. Ma sono convinto di aver preso la decisione giusta. Spiegare i motivi porterebbe solo a una giustificazione, e non è ciò che desidero. Voglio solo dire GRAZIE. Grazie per avermi dato l’opportunità di realizzare quello che è stato probabilmente il sogno più grande della mia vita: giocare in Bundesliga. Grazie a ogni singolo tifoso che mi ha supportato fin dal primo giorno.

Grazie a tutti gli allenatori che hanno riposto fiducia in me. Grazie a questi incredibili collaboratori che rendono questo club qualcosa di unico. E grazie a questa squadra. Trascorrere del tempo con voi – sia in campo che fuori – è stato un grande dono per me”.