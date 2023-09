Domani ci sarà il debutto in Champions League per l'Union Berlino, la nuova squadra di Robin Gosens, che sarà ospite del Real Madrid. Intervistato da Sky Sport alla vigilia del match, l'ex Inter racconta il suo impatto con la realtà berlinese: "Mi sono ambientato molto bene, ho trovato il mio Paese e conosco già la lingua, quindi è stato tutto molto più facile. Ho trovato una squadra in salute, tutti i compagni mi hanno aiutato tanto".

Tra i suoi nuovi compagni c'è anche l'ex juventino Leonardo Bonucci: "Parliamo tanto in italiano, gli sto dando una mano perché fa fatica col tedesco ancora. Non parliamo solo di calcio, ma di tante cose; è una bravissima persona, spero che presto vedremo il Leo che conosciamo tutti. Merita di giocare a grandi livelli e spero succeda il più presto possibile".