“Credo di essere qui perché questo era il piano di Dio”. Si è presentato così, davanti ad oltre 40mila persone che lo hanno accolto festanti, il nuovo acquisto del Cruzeiro Gabriel Barbosa 'Gabigol'. L'ex interista, in conferenza stampa, ha affermato di sentirsi pronto per la nuova sfida: "Ho una carriera di successo, con numeri impressionanti. Sei anni fa ero in un grande club. Spero di adattarmi allo stile di gioco di mister Fernando Diniz, però adesso ho bisogno di creare una routine in campo, così come fuori, visto che mi trovo in una città nuova".

Gabigol vuole fugare i dubbi legati al rendimento nell'ultima annata, in cui ha segnato solo 8 gol e fornito un assist al Flamengo: "Ho solo 28 anni. Mi sento al meglio, sia in campo che fuori, come persona. Molte persone dicono che non ho fatto così bene la scorsa stagione, ma anche se non l'ho fatto, vincere due titoli senza fare bene è comunque una cosa meravigliosa", afferma in riferimento ai successi in Copa Carioca e Copa do Brasil.