"Abbiamo giocato molto bene, soprattutto nel primo tempo". Lo sottolinea Louis van Gaal, ct dell'Olanda, intervenendo ai microfoni del NOS per commentare il divertente match contro la Danimarca. Gli Oranje hanno trovato più difficoltà nel secondo tempo, dove una volta entrato in campo ha inciso sul match l'ex Inter Christian Eriksen: "Ha giocato più come un centrocampista. Di conseguenza, Matthijs de Ligt ha fatto un passo avanti troppo spesso. In realtà, il nostro centrocampo avrebbe dovuto limitarlo" il commento del ct.