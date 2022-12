"All'Inter, alla Lazio, anche al Galatasaray, Goran ha avuto un grande successo". A parlare in questi termini di Goran Pandev è Eljif Elmas, centrocampista del Napoli e connazionale dell'ex attaccante dell'Inter. "Pandev - aggiunge poi il macedone ai microfoni di De Marke Sports - è ancora un grande nome, da noi in Macedonia. Dopo il suo addio alla Nazionale, non mi considero come la speranza calcistica del nostro paese. Darò sempre tutto per la Macedonia, ma non posso certo paragonarmi a Goran, anche perché lui, in tanti anni, ha conquistato diversi trofei, vincendo tutto".