"Il calcio italiano è difficile e complicato, vedendo anche gli altri campionati. In Italia è un campionato molto più tattico. Qui le difese sono ben impostate". È l'analisi di Eder Citadin Martins, ex attaccante dell'Inter, intervenuto su Radio Bruno, dove ha parlato anche della grande assenza dell'Italia allo scorso Mondiale, episodio ripetutosi anche per quello in corso: "Per me non qualificarsi al Mondiale è stato un momento difficile. Poi dopo l'Europeo, non qualificarsi nuovamente significa che qualcosa non va. Non bisogna considerare i campionato stranieri, come la Cina, facili. Non è così".