L’MVP della 1ᵃ giornata di Serie A, secondo i dati Opta, è Mattia Perin. Nei 90’ minuti contro il Sassuolo il portiere della Juventus conta ben sette salvataggi, uno in meno del collega della Cremonese Ionut Radu. L'ex Inter "è primatista in questa statistica nella prima giornata di campionato" puntualizza Figc.it, ma è penalizzato dalle tre reti incassate contro la Fiorentina (l'ultima su una grave indecisione in uscita).