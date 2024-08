Dopo qualche giorno di negoziazione, Juan Cuadrado ha stretto la mano all'Atalanta. L'ex Inter ha sottoscritto un contratto di un anno con il club bergamasco come ufficializzato qualche ora fa (LEGGI QUI). Dopo la firma, le foto di rito e l'ufficialità, l'esterno colombiano classe 1988 ha espresso la sua gioia per la nuova avventura professionale su Instagram attraverso un passo della Bibbia: "E ora che tutta la gloria sia a Dio, che può ottenere molto più di quanto potremmo chiedere o addirittura immaginare attraverso il suo grande potere, che agisce in noi. Nonostante le scelte che avevo, abbiamo lottato fino alla fine per mantenerci al massimo livello, e grazie Gesù per averlo fatto" si legge nel post attraverso il quale Panita ringrazia anche il nuovo club e l'agente Lucci.