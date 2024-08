Juan Cuadrado torna in Italia per vestire il nerazzurro, ma non quello dell'Inter. Il colombiano è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta che, nell'incipit del comunicato ufficiale, annuncia che El Panita vestirà la maglia della Dea. "Il 36enne esterno destro colombiano può fregiarsi di un invidiabile palmarès, nel quale spiccano 6 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, ma anche una Premier League e una Coppa di Lega inglese".