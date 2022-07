Intervenuto ai microfoni della stampa presente allo stadio Sammy Ofer di Haifa dopo la sconfitta per 0-1 subita in amichevole contro la Roma, il tecnico del Tottenham Antonio Conte si è soffermato su Ivan Perisic e sul recupero completo dell'esterno croato, reduce da infortunio e impiegato nei primi 75 minuti del match: "In questo momento abbiamo due giocatori, Perisic e Doherty, i quali devono continuare a lavorare per raggiungere il top della forma fisica, perché dopo i loro lunghi infortuni stanno facendo molta fatica. Dobbiamo avere pazienza, ma oggi è stato positivo dare a entrambi tanti minuti per giocare".