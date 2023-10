Nelle ultime ore, in Sardegna, è andato in scena un incontro tra vecchi amici (ed ex nerazzurri). Antonio Conte, in vacanza nell'isola, non ha dimenticato di visitare Claudio Ranieri, attuale allenatore del Cagliari con cui ha condiviso una cena insieme al ristorante Arke, a Quartu Sant’Elena. "Era da tempo che mi aveva promesso di venire e mi ha fatto un grande piacere. Abbiamo parlato di varie cose - racconta il tecnico rossoblu nella conferenza stampa pre Salernitana -. Se mi chiesto qualcosa sulla Roma? Assolutamente no. Abbiamo parlato di Londra, di Cagliari e altre cose".