Emozioni fino all'ultimo secondo, quattro gol e scintille come non si erano mai viste nel derby londinese fra Chelsea e Tottenham. A Stamford Bridge passano in vantaggio i Blues al 19' con il primo gol inglese di Koulibaly, mentre il pareggio di Hojbjerg al 68' ristabilisce la parità dando luogo alla prima lite a bordocampo fra i due tecnici Tuchel e Conte, entrambi ammoniti. Al 77' nuovo vantaggio dei padroni di casa, ma all'ultimo respiro sul corner battuto da Perisic (subentrato al 79' a Son Heung-Min) svetta Kane che di testa firma il definitivo 2-2. Dopo il triplice fischio di chiusura del match, al momento dei saluti altro scontro fra Tuchel e Conte, con il primo furibondo che inizialmente prolunga la stretta di mano scatenando la rissa: cartellino rosso per entrambi i tecnici.