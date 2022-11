Breve visita in Italia per Cesare Casadei, centrocampista che l'Inter in estate ha ceduto al Chelsea. L'ex talento della Primavera nerazzurra oggi era infatti presente al Breda per il match di Serie C tra Pro Sesto e Padova, vinto per 2-0 dai padroni di casa. Oltre a una visita al suo Paese d'origine, il giocatore che oggi milita nella formazione riserve dei Blues era presente per sostenere dal vivo un'altra vecchia conoscenza di casa Inter, Riccardo Boscolo Chio, che veste proprio la maglia della formazione lombarda.