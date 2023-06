L'ex difensore dell'Inter Andreas Brehme ha parlato a Sportitalia.com della finale che attende i nerazzurri contro il Manchester City. "Parliamo di una finale di Champions League, nessuna squadra arriva a questo appuntamento per caso, e parliamo di una sfida tra Inter e Manchester City, per entrambe sarà un confronto duro. Per me è una partita da 50 e 50, non vedo favoriti. Haaland? Non ho paura di lui, ma rispetto per un attaccante eccezionale. I difensori dell'Inter non dovranno mai perderlo di vista per tutta la durata della partita.

Lautaro o Dzeko? Potrebbero anche giocare insieme, Inzaghi ha tre attaccati straordinari tra cui Lautaro tra cui poter scegliere. Per me Inzaghi piuò farcela ed eguagliare Mourinho ed Herrera. Incrocio le dita e farò il tifo per lui".