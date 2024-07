Nelle ultime ore è diventato virale un video che ritrae Mario Balotelli, filmato a Lignano Pineta durante una serata con i suoi amici, che fa fatica a rialzarsi da terra. Tante le reazioni polemiche nei confronti dell'ex attaccante dell'Inter che ha voluto dire la sua sulla questione attraverso una storia su Instagram.

"Ho visto il video dove cado per terra coi miei amici, dove ci rotoliamo, scherziamo, corriamo - esordisce SuperMario mentre parla ai suoi follower -. Non vedo il problema di fare una serata con amici, divertirsi e scherzare senza fare male a nessuno. Devo essere giudicato per cosa? Perché non avete fatto vedere tutte le foto e i video che ho fatto con le persone? Sono stato disponibile con tutti. E invece, dopo un’Italia così, la notizia che deve uscire è che sono ubriaco... Dai, pensiamo alle cose serie", chiosa Balotelli.