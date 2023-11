Dopo l'incidente di sui è stato protagonista nella serata di ieri a Brescia, Mario Balotelli ha dato la sua versione a Dillingernews: "Non ero ubriaco, è stato un errore di guida. Si parla di me che faccio un incidente stupido con la macchina, mamma mia... Sembrava passato di moda parlare di cazzate così. Posso capire uno che fa un incidente coinvolgendo anche altri o quando qualcuno rimane ferito. Ho solo spaccato una macchina e sono andato a casa con un’altra. Invece di parlare di tutte le cose serie che ci sono tra calcio, vita e guerre si fanno le prime pagine col mio incidente che non vale niente".