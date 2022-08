Si è spenta in meno di 48 ore la suggestione di mercato secondo la quale il Manchester United sarebbe stato pronto ad acquistare Marko Arnautovic. Il quale, a suo dire, non è rimasto destabilizzato dall'interessamento di un club così glorioso, poi evaporato in poco tempo: "ll mercato è mercato. Sono da tanti anni in questo mondo e so che durante la sessione di mercato ci può sempre essere interesse da parte di un'altra squadra, ma sono concentrato sul Bologna", ha detto l'attaccante austriaco ex Inter, intervenendo stamane in conferenza stampa.