André Onana non riesce proprio a ingranare al Manchester United. Anche ieri, nel tonfo interno dei Red Devils contro il Galatasaray suggellato da un gol di Mauro Icardi, il portiere camerunese ex Inter non ha disputato una partita da sogno; sulla coscienza, l'aver condizionato l’espulsione di Casemiro e il passaggio avventato col quale ha regalato proprio a Icardi una grande occasione sprecata dal rosarino. Il tecnico dello United Erik ten Hag, però, si spende nuovamente a difesa del suo giocatore: "Siamo contenti dei nostri portieri, sicuramente lo siamo di Onana. La scorsa stagione ha giocato la finale di Champions League, sicuramente ha le capacità per essere tra i migliori portieri al mondo.

L'ha dimostrato e lo farà ancora. Abbiamo già visto le sue grandi capacità e la sua personalità. Se commette un errore si riprenderà, sono sicuro che lo farà nelle prossime partite", le sue parole in conferenza.