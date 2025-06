Joao Cancelo, laterale dell'Al-Hilal, è una delle tante stelle presenti al Mondiale per Club 2025. Un torneo nel quale il portoghese 'rischia' di incrociare una delle sue ex squadre, ovvero Benfica, Inter, Juventus, Manchester City e Bayern Monaco: "Ho ottimi ricordi di tutte le squadre per cui ho giocato - ha detto a FIFA.com -. L'unica che non mi piacerebbe affrontare è il Benfica. È la squadra che mi ha portato qui, è dove tutto è iniziato. Prima di allora, ho giocato nell'FC Barreirense, una squadra più piccola, ma il Benfica è l'unica squadra che non mi piacerebbe affrontare per via del mio particolare affetto per questa squadra".