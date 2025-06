Intervistato da TMW, il difensore croato Bosko Sutalo ha parlato così dell'approdo a Como di Martin Baturina: "Conoscevo già Martin da prima, e ho giocato anche con suo fratello. Martin è sempre stato un grande talento e destinato a fare grandi cose. Sta dimostrando la sua qualità e quanto sia bravo, e merita un salto di carriera. È difficile quando ti paragonano a Modric, perché ti mettono una grande pressione sulle spalle, ma lui la sta gestendo bene".

Se tutto andrà bene giocherà al Como. Credi che a 22 anni sia pronto per un salto in Serie A?

"Penso che il suo passaggio al Como sia una buona scelta. Anche se qualcuno potrebbe dire che meritava un club più importante con più storia, il Como ha grandi ambizioni per il futuro e credo che abbiano scelto un ottimo giocatore. Gioca da anni nella Dinamo, sia in campionato che in Europa, e sono sicuro che è pronto".

Due annate problematiche e con pochi minuti all’Atalanta. Oltre agli infortuni, sono state anche altre le ragioni che poi ti hanno portato a cambiare aria?

"In due anni e mezzo tra Atalanta e Verona ho accumulato un buon numero di presenze, 41. Ma se guardiamo indietro, ero davvero inesperto per un campionato così forte. Sono tornato in Croazia e alla Dinamo soprattutto per ritrovare continuità nel gioco, e sappiamo che la Dinamo è una vera rampa di lancio. Purtroppo è arrivato un grave infortunio che ha rovinato tutto, ma così è la vita e il calcio".

Ripensando ai giorni in nerazzurro, che rapporto avevi con Gasperini?

"Ho avuto un buon rapporto. Come ho già detto, mi ha accettato e dato fiducia in alcune partite. Tutti sanno com’è il mister, a volte sembra duro e arrabbiato, ma ha buone intenzioni con i giocatori, se dai tutto e segui quello che ti dice. Posso dire che è un grande allenatore e per me è stato un onore allenarmi e giocare con lui".

Ora è andato alla Roma, ma che allenatore è stato?

"Per me Gasperini è uno dei migliori allenatori, e posso dire di aver imparato molto da lui. Sono sicuro che riporterà la Roma ai vertici del calcio europeo e nella lotta per lo scudetto".