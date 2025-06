Nei giorni immediatamente precedenti al Mondiale per Club, FIFPro ha chiesto l'istituzione di dodici misure per proteggere la salute dei giocatori, in particolare una pausa di quattro settimane tra due stagioni sportive, sulla base di un rapporto di esperti che sottolinea il sovraccarico di lavoro causato da un calendario sempre più intasato di impegni. Lo studio 'Delphi' è stato condotto da febbraio a marzo 2025 esclusivamente dall'High-Performance Advisory Network della FIFPRO con l'obiettivo di affrontare il problema del carico di lavoro eccessivo nel calcio maschile. Gli esperti medici e di performance hanno consultato personale di quattro confederazioni: UEFA, AFC, Concacaf e CAF. Sono stati condotti tre turni di sondaggio con soglie di consenso. Gli esperti hanno partecipato in forma anonima per eliminare qualsiasi pregiudizio.

"Uno studio scientifico completo che ha coinvolto 70 esperti in medicina e performance ha stabilito 12 misure di sicurezza per proteggere i calciatori professionisti dalla congestione del calendario e dal carico di lavoro eccessivo - si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito del sindacato mondiale dei calciatori -. Sebbene alcune misure di sicurezza siano previste dai contratti collettivi nazionali, il calcio internazionale non dispone di quadri normativi o standardizzati. Lo studio Delphi, che utilizza un approccio sistematico per analizzare opinioni indipendenti, rappresenta il più ampio consenso di esperti finora raggiunto sulle misure di sicurezza contro il carico di lavoro eccessivo nel calcio professionistico, con oltre il 75% di consenso richiesto tra i partecipanti per stabilire ciascuna raccomandazione. Il 73% degli esperti partecipanti è impiegato presso club calcistici, di cui il 27% lavora per squadre nazionali; la maggior parte del gruppo ha lavorato nel calcio professionistico maschile per oltre un decennio e alcuni hanno oltre 20 anni di esperienza".

Dati che che il Professor Vincent Gouttebarge, Direttore Medico della FIFPRO, ha commentato così: "Questo studio presenta standard di sicurezza basati sulle opinioni ponderate e indipendenti di esperti in medicina e performance che lavorano nel calcio professionistico e che comprendono lo stress mentale e fisico a cui sono sottoposti i giocatori - le sue parole -. Se siamo tutti d'accordo sul fatto che la salute venga prima di tutto, allora dovremmo adottare misure per implementare queste misure di salvaguardia".

La FIFPRO sottolinea che gli standard sanitari minimi nel calcio professionistico – un settore notoriamente ad alto rischio di infortuni – non sono oggetto di dibattito o negoziazione. Proprio come i lavoratori edili richiedono dispositivi di protezione individuale e i piloti di linea hanno periodi di riposo obbligatori, i calciatori professionisti necessitano di standard globali per stabilire protezioni basate sulle esigenze fisiche e sui rischi di infortunio inerenti alla loro professione.

Sebbene i risultati del processo di ricerca forniscano all'industria calcistica 12 dichiarazioni con oltre il 75% di consenso da parte degli esperti, i seguenti esempi evidenziano alcune delle misure di salvaguardia del carico di lavoro identificate:

- Pause stagionali e recupero: dovrebbero essere garantite quattro settimane di pausa fuori stagione, di cui due completamente libere da impegni; pause obbligatorie a metà stagione.

- Protocolli di rieducazioni: periodi minimi di rieducazione di quattro settimane dopo le pause fuori stagione prima del ritorno in gara dei giocatori.

Gestione dell'affaticamento da viaggio: considerazione obbligatoria del carico di viaggio nella programmazione e dei periodi di riposo dopo i voli a lungo raggio.

Tutela dei giovani giocatori: misure di salvaguardia specifiche del carico di lavoro per i giocatori delle giovanili di età inferiore ai 18 anni.

È stato raggiunto un consenso su 12 dichiarazioni dettagliate che coprono aree quali il riposo minimo tra le partite, i giorni di riposo settimanali e i protocolli per l'autorizzazione medica.

Oltre a queste 12 affermazioni, una sostanziale maggioranza degli esperti (60-74%) sostiene l'introduzione di ulteriori tutele; tra queste, i limiti stagionali per le partite e i controlli di congestione del calendario. Gli esperti partecipanti sottolineano che questi ambiti richiedono ulteriori ricerche, discussioni e collaborazioni per stabilire parametri precisi, in particolare per quanto riguarda le tutele specifiche per i giocatori di età inferiore ai 21 anni. Ulteriori opinioni degli esperti sono disponibili qui.

"Decodificare il corpo umano, le prestazioni e gli infortuni sportivi sarà un esercizio scientifico che durerà tutta la vita per tutti noi - ha affermato il Dott. Darren Burgess, Presidente del FIFPRO High-Performance Advisory Network - Tuttavia, i risultati di questo studio dimostrano che esistono alcuni standard minimi, come un adeguato riposo tra le partite e adeguate pause fuori stagione, che sono di buon senso, in linea con le evidenze scientifiche e, soprattutto, richiesti dagli standard globali in materia di salute e sicurezza sul lavoro".



