importante riconoscimento per l'ex interista Adrian Mutu. Ieri l'attaccante rumeno, che ormai da tempo ha chiuso la carriera agonistica, è entrato a far parte della Hall of Fame Viola, premiato dal suo vecchio tecnico Cesare Prandelli. "Firenze è sempre casa mia - ha dichiarato - Il mio rapporto con i tifosi è sempre stato forte".