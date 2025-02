Protagonista di un'ottima stagione con la maglia della Juve Stabia, con la quale ha messo a segno dodici gol in ventiquattro presenze, Andrea Adorante, attaccante cresciuto nel vivaio dell'Inter, non vuol guardare troppo in là per quello che riguarda la sua carriera: "Oggi non penso tanto al futuro, voglio solo godermi il momento; mi piacciono le sorprese. Ovviamente il mio sogno è arrivare in Serie A e giocare per la Nazionale - ha confessato il classe 2000 ai microfoni di Tuttomercatoweb.com -. L’Inter mi ha aiutato molto. A Parma sono entrato nel mondo dei grandi, mi sono allenato con gente di Serie A. Allenarti con gente del genere ti aiuta tanto. Il fatto di andare in prestito dopo un infortunio mi ha aiutato a ritrovare fiducia in me. A Francavilla ho passato sei mesi un po’ così, poi Messina e Trieste mi hanno aiutato a migliorare e completarmi".