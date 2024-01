C'è anche Roberto Samaden tra i premiati di Coverciano, dove oggi è andata in scena la trentaduesima edizione della Panchina d'Oro. Il 'Premio Mino Favini' al miglior responsabile del settore giovanile consegnato da Albertini e Zaccheroni è per l'ex Inter, seguito da Angelo Carbone del Milan, Francesco Palmieri del Sassuolo e Vincenzo Vergine (ex Roma, ora al Milan).

"Grazie ai miei colleghi che mi hanno votato per la seconda volta - le parole di Samaden dal palco raccolte da TMW -. Nel nostro ruolo, se c'è una caratteristica è che questo è un lavoro di squadra. Il ringraziamento va a chi ha lavorato con me. È un premio nerazzurro, visto che sono passato dall'Inter all'Atalanta. Il premio è poi dedicato a Mino Favini e questo ha un ulteriore carico di significato per me. Con i giovani serve innanzitutto equilibrio e senso del dovere, bisogna farli crescere come uomini prima ancora che come calciatori".

