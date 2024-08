Non solo direttore sportivo e allenatore. Ad esprimere tutto l'entusiasmo per la speciale annata di Champions League in arrivo è anche Loris Benito che ai canali ufficiali ha anche espresso la gioia di ritrovare Sommer. "Con la nuova modalità sarebbe stato difficile non avere un avversario attraente. Gli avversari sono fantastici" ha cominciato.

"È un peccato che contro il Barcellona non giochiamo al Camp Nou, ma allo Stadio Olimpico del Montjuic - ha continuato -. Ma ciò non diminuisce in alcun modo l'attesa. Il Barça è la mia squadra preferita dopo l'YB. Non vedo l'ora di rivedere Yann Sommer con l'Inter. E durante il sorteggio ho scritto a Fabian Rieder che dovrebbe preparare qualche maglia quando giocheremo contro lo Stoccarda perché ci sono giocatori che ne vogliono una delle sue".