Thomas Müller e il Bayern Monaco, avversario dell'Inter ai quarti di Champions, hanno deciso insieme di porre fine a una carriera unica durata 25 anni e 33 trofei questa estate, al termine del contratto. L'attaccante tedesco, vincitore della Coppa del Mondo per Club, due volte vincitore del Triplete e recordman di presenze con 743 partite giocate, ha scritto la storia del club tedesco che saluterà negli Stati Uniti in occasione del Mondiale per Club.

"È chiaro che oggi non è un giorno come gli altri per me - le parole di Muller ai canali ufficiali del Bayern -. I miei 25 anni da giocatore del Bayern Monaco giungeranno al termine in estate. È stato un viaggio incredibile, plasmato da esperienze uniche, grandi incontri e trionfi indimenticabili. Provo immensa gratitudine e gioia per aver potuto intraprendere questa carriera con il mio amato club. Il legame speciale con il club e i nostri fantastici tifosi rimarrà per sempre. Ciò che desidero come addio dovrebbe essere chiaro: titoli che possiamo festeggiare insieme e momenti che ricorderemo con affetto per molto tempo. Daremo il massimo nelle prossime settimane per riportare il titolo di campionato a Monaco e raggiungere la nostra ambita "Finale Dahoam". Facciamolo insieme!".