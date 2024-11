La UEFA ha applicato una dura sanzione economica nei confronti dello Young Boys, a seguito dello spettacolo pirotecnico dei propri tifosi in occasione del match di Champions League contro l'Inter dello scorso 23 ottobre. Il club dovrà pagare un totale di 45.000 euro di multa, che include anche un 'blocco dei passaggi pubblici', ed è altresì stato punito con una squalifica sospesa della curva dei sostenitori gialloneri.

Se nei prossimi 24 mesi si dovesse ripresentare un comportamento scorretto, lo Young Boys dovrà chiudere il settore tifosi D in una partita casalinga internazionale. In un comunicato il club lancia un appello ai propri tifosi affinché in futuro si comportino correttamente.