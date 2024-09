Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan, il difensore del Bayer Leverkusen Jonathan Tah ha parlato anche delle voci di mercato che lo hanno visto coinvolto quest'estate, lui che è in scadenza di contratto col Werkself e che è dato anche come potenziale obiettivo dell'Inter per la prossima stagione: "Io mi sento bene qua, mi sono adattato, ho un buon rapporto con tutti quindi posso dire che è tutto a posto".

Il nazionale tedesco si sofferma anche sulle caratteristiche delle squadre italiane, col Bayer che oltre al Milan avrà nel suo mini camponato europeo anche l'Inter in calendario: "Affrontarle è difficile per tutti. Hanno uno stile diverso rispetto alla Bundesliga, molto tattico e con grandi difese. Sarà sempre un livello molto alto, servirà altissima concentrazione, dovremo essere dominanti nel possesso palla. Poi attenzione, perché loro sono pericolosi in contropiede".