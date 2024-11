Il Lipsia va in vantaggio in casa del Borussia Dortmund con Sesko e poi si fa rimontare dai gialloneri complici le reti di Beier e Guirassy. La squadra allenata da Marco Rose, avversaria dell'Inter in Champions League il 26 novembre a San Siro, perde così la vetta del campionato, occupata ora dal Bayern Monaco a quota 23 punti.

Il Dortmund invece raggiunge il Bayer Leverkusen, altro avversario dell'Inter in Champions League, al quarto posto e a quota 16 punti.