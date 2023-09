Il Salisburgo ha svelato la rosa ufficiale, composta da 26 giocatori, che sarà a disposizione di Gerhard Struber per il girone D di Champions League che comprende Inter, Benfica e Real Sociedad. Ecco nel dettaglio, così come pubblicata sul profilo 'X' del club austriaco:

Wir präsentieren: Unser offizieller Kader für die UEFA Champions League. ️



Diese 26 Spieler dürfen sich gegen Benfica, Inter und Real Sociedad beweisen ⤵️ pic.twitter.com/14zd1tL4fi — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 5, 2023