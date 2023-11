Prima di raggiungere San Sebastian, dove domani il suo Salisburgo sarà protagonista del match di Champions League contro la Real Sociedad, il tecnico Gerhard Struber presenta la partita contro i baschi: "Non vediamo l'ora che arrivi questa sfida, sappiamo che resistere lì è un'impresa. Abbiamo sviluppato un buon piano di partita con la squadra. I ragazzi sanno cosa ci aspetta, onquistare punti è il nostro obiettivo dichiarato. Ciò richiede una prestazione molto compatta e concentrata. In definitiva, dobbiamo allontanarci dai sogni e dirigerci verso ciò che abbiamo nelle nostre mani e ciò che possiamo determinare. Siamo noti per essere in grado di sorprendere con il nostro ritmo in Champions League. Vogliamo consolidare quanto fatto nelle partite contro l'Inter, quando siamo riusciti a tenere testa a squadre di questo livello".

Parlando invece in conferenza stampa, Struber ha elogiato i prossimi avversari per la loro ricchezza tattica: "Dovremo essere attivi per mettere l'avversario il più a disagio possibile. Penso che la squadra saprà adattarsi al meglio agli avversari, abbiamo tutti voglia di giocare questa partita".