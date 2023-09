La vittoria esterna ottenuta contro il Benfica mercoledì ha galvanizzato il Salisburgo, che si è portato in testa al gruppo D di Champions League davanti a Inter e Real Sociedad. Alexander Schlager, portiere della formazione austriaca, fa capire che il gruppo di Gerhard Struber non vuole recitare assolutamente un ruolo da comparsa nella competizione: "Abbiamo giurato a noi stessi di scendere in campo tirando fuori gli attributi ad ogni partita e di lottare fino all'ultimo minuto. Possiamo essere molto orgogliosi di noi stessi.

Mi viene la pelle d'oca quando penso alla Champions League, penso a quante poche persone al mondo hanno il piacere di poterci giocare. Non vogliamo solo esserci, vogliamo anche lasciare il segno in questa competizione".