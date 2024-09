Dopo le notizie circolate nei giorni scorsi in Spagna, arriva ora la conferma ufficiale: è pesantissimo l'infortunio accusato dal centrocampista del Manchester City Rodri nel corso della sfida di Premier League contro l'Arsenal. Secondo il comunicato del club inglese, il giocatore spagnolo, uscito al 18esimo per un problema al ginocchio apparso subito serio, ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio destro. La valutazione è ancora in corso per accertare la reale entità della lesione e la prognosi prevista.