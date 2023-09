Mentre l'Inter perdeva 2-1 in casa contro il Sassuolo, la Real Sociedad portava a casa un'importante vittoria in trasferta. La formazione basca, rivale dei nerazzurri nel rigore di Champions League, si è imposta di misura sul campo del Valencia. A decidere la sfida una rete poco dopo la mezz'ora di Fernandez con i padroni di casa che giocano tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Amallah per somma di ammonizione al 45'.