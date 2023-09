Le disponibilità erano già limitate in partenza, ma nel giro di poche ore i biglietti per la sfida di mercoledì 20 settembre alla Reale Arena di San Sebastian tra Real Sociedad e Inter, che segnerà il ritorno nella massima competizione europea della compagine di Imanol Alguacil, sono stati letteralmente polverizzati. Cliccando sul link dedicato alla vendita, infatti, appare l'annuncio della mancanza di tagliandi per la sfida. Si trattava oltretutto di biglietti dal prezzo non esattamente popolare, come ricorda il Mundo Deportivo: si andava infatti dai 55 ai 95 euro. Ma i tifosi baschi non hanno badato a spese pur di essere presenti al big match.