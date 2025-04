Oltre a dover fare i conti con una difesa falcidiata dagli infortuni, Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, rischia di dover rinunciare anche a una pedina offensiva contro l'Augsburg, la gara di Bundesliga in programma venerdì sera, a quattro giorni dall'incrocio europeo con l'Inter: si tratta di Kingsley Coman, che oggi non si è allenato con la squadra ed è da considerare praticamente indisponibile. Oltre al francese, pure Leon Goretzka non ha lavorato con il gruppo ma individualmente: la sua presenza in campionato è a rischio, con Joao Pahlinha a pronto a sostituirlo. Lo riporta Sky Sport DE.